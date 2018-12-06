Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
В связи с ремонтными работами с 23:00 7 декабря до 03:00 8 декабря 2018 г. будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание - Багаевка (автодорога Саратов–Красный Текстильщик, Саратовский район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 16 км станции Багаевка (Саратовский район).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 16 км станции Багаевка (Саратовский район).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.