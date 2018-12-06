Саратовцев приглашают на "Встречи у рояля на Соборной"
17 декабря в малом концертном зале Саратовского Областного Дома работников искусств пройдет концерт лирического баритона Михаила Журкова.
17 декабря в 18.30 в малом концертном зале Саратовского Областного Дома работников искусств состоится концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов, заслуженного артиста республики Коми, солиста - вокалиста, ведущего мастера сцены Государственного театра оперы и балета республики Чувашия, лауреата Премий Правительства республики Коми в области культуры и театрального искусства Михаила Михайловича Журкова. Этот вокальный вечер - открытие Цикла концертов классической музыки «Встречи у рояля на Соборной». За этот проект Михаил, как автор, получил государственную стипендию, Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» при поддержке Министерства культуры РФ, для выдающихся деятелей культуры и искусства России.
Вместе с ним на концертную площадку выйдут - заслуженная артистка Чувашской республики Ольга Вильдяева (сопрано), пианистка - концертмейстер - лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Дмитриевна Зайко, а проведёт концерт - мастер художественного слова Галина Москвитина.
В программу концерта вошли шедевры камерно - вокальной музыки, многие годы составляющие репертуар Михаила Журкова, как тонкого интерпретатора певческих опусов разных композиторов, стилей и эпох.
17 декабря в 18.30 в малом концертном зале Саратовского Областного Дома работников искусств состоится концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов, заслуженного артиста республики Коми, солиста - вокалиста, ведущего мастера сцены Государственного театра оперы и балета республики Чувашия, лауреата Премий Правительства республики Коми в области культуры и театрального искусства Михаила Михайловича Журкова. Этот вокальный вечер - открытие Цикла концертов классической музыки «Встречи у рояля на Соборной». За этот проект Михаил, как автор, получил государственную стипендию, Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» при поддержке Министерства культуры РФ, для выдающихся деятелей культуры и искусства России.
Вместе с ним на концертную площадку выйдут - заслуженная артистка Чувашской республики Ольга Вильдяева (сопрано), пианистка - концертмейстер - лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Дмитриевна Зайко, а проведёт концерт - мастер художественного слова Галина Москвитина.
В программу концерта вошли шедевры камерно - вокальной музыки, многие годы составляющие репертуар Михаила Журкова, как тонкого интерпретатора певческих опусов разных композиторов, стилей и эпох.