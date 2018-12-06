Сбербанк предлагает комплексное решение по финансированию проектов долевого строительства

просмотров: 76

— Сбербанк запустил пилот комплексного решения по новой схеме финансирования долевого строительства — с использованием счетов эскроу.Теперь, если строительный проект реализуется в одном из 11 субъектов РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Тюменской областях, Республике Удмуртия, на территории которых действует пилот, — застройщик может выбрать одну из трех схем:* стандартную;* со снижением ставки по ипотеке для покупателей на 1,6 п. п.;* со снижением ставки по ипотеке для покупателей на 0,8 п. п.Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику.При росте средневзвешенной ставки по кредиту для застройщика за счет перераспределения части дохода от размещения средств на счетах эскроу в пользу снижения ставки по ипотеке покупателей процентные платежи застройщика в абсолютном выражении снижаются, указывают эксперты. Это происходит за счет увеличения объема продаж на стадии строительства и снижения общего срока кредитования. Таким образом, в момент сдачи дома у застройщика уже будет достаточно средств для того, чтобы практически полностью погасить кредит.