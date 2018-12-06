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Из горящей пятиэтажки на проспекте Энтузиастов эвакуировали 16 человек

Новости / ЧП
Из горящей пятиэтажки на проспекте Энтузиастов эвакуировали 16 человек

Пожар произошел сегодня в районе 16.30.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, горела одна из квартир на первом этаже пятиэтажного дома на пр. Энтузиастов. Пожарными с помощью автолестницы было спасено 4 человека. С верхних этажей дома при помощи спасательных устройств было эвакуировано 10 человек, из них 3 детей. Всего из дома было эвакуировано 16 человек.

На тушение выезжали 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Сообщается, что на месте происшествия работало звено газодымозащитной службы, проводилось дымоудаление.

Уже к пяти часам пожар был ликвидирован. Его площадь составила 12 кв.м.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.