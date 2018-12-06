ТЮЗ Ю.П.Киселева назвал имена исполнителей в спектакле "Белая гвардия"

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"Над спектаклем, который получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Культура России», работает команда приглашенных постановщиков во главе с режиссёром Георгием Цхвиравой. Художник-постановщик спектакля — Алексей Вотяков, художник по свету – Тарас Михалевский. Премьерные показы пройдут 20 и 21 декабря 2018 года в 18.00.Вершиной театрального успеха Михаила Булгакова считается пьеса «Дни Турбиных», авторская инсценировка первого романа писателя «Белая гвардия». Интересующиеся творчеством Булгакова наверняка наслышаны о знаменитом мхатовском спектакле, для которого была создана пьеса «Дни Турбиных» — он прошёл в общей сложности 987 раз и стал предметом многих споров и восторгов, значимым событием в судьбе российского театра. Но не все знают, что прежде чем состоялась премьера спектакля и появилась окончательная редакция пьесы «Дни Турбииных», Булгаков написал для МХТ несколько версий инсценировки по мотивам своего романа, причём первые варианты были ближе к тексту «Белой гвардии», чем итоговый.Для постановки в Саратовском ТЮЗе Киселёва Георгий Цхвирава обращается к ранним редакциям булгаковской пьесы и создает свою сценическую версию «Белой гвардии». Подзаголовок спектакля — «сцены в турбинском доме». Изображенные в романе события Гражданской войны на Украине в конце 1918 года уходят в спектакле на второй план, а в центре внимания авторов постановки оказывается судьба одной семьи на фоне исторических катаклизмов. В спектакле Саратовского ТЮЗа нет массовых сцен — выстрелы, звучащие на киевских улицах, будут доноситься в дом Турбиных только эхом. Но шрамы и раны, оставленные Гражданской войной в сердцах и душах обитателей этого дома, от этого лишь обнажаются, приближаются к зрителю.Режиссёр-постановщик спектакля Георгий Зурабович Цхвирава, главный режиссер Омского академического театра драмы, выпускает в Саратовском ТЮЗе уже третий спектакль. Саратовские зрители, интересующиеся постановками классики, наверняка помнят спектакль Георгия Цхвиравы по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». На Малой сцене театра до сих пор идёт в репертуаре комическая повесть Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон» в его постановке. Художник-постановщик Алексей Вотяков, главный художник Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина, также хорошо знаком театралам города. В Саратовском ТЮЗе он работал над тремя спектаклями: «Зимы не будет» (2007 год), «Приключения Солнышкина» (2014 год) и «Animal Lounge, или Умеют ли животные лгать?» (2015 год). Художник по свету из Москвы Тарас Михалевский, главный художник по свету московского театра «Школа драматического искусства», за последние несколько сезонов успел выпустить в ТЮЗе уже пять постановок. Среди которых такие полюбившиеся саратовцам хиты, как «Майская ночь» и «Двенадцать стульев». Ассистентом режиссёра в работе над спектаклем стал ведущий артист театра, театральный режиссёр и педагог Артём Кузин. Над вокальным сопровождением спектакля — в доме Турбиных часто звучит музыка и песни — с артистами работает хормейстер театра Надежда Голубева.В спектакле заняты артисты труппы Саратовского ТЮЗа: Олег Верин, Владимир Егоров, Руслан Дивлятшин, Алексей Карабанов, Владимир Конев, Алексей Кривега, Артём Кузин, Мария Лучкова, Евгений Сафонов, Михаил Селиванов, Александр Степанов, Александр Тремасов, Михаил Третьяков. Также на сцену в спектакле выйдут народный артист России Юрий Ошеров и заслуженная артистка России Нина Пантелеева, которые исполнят роли домохозяев и соседей Турбиных Василия и Ванды Лисовичей. Их появление со страниц романа на сцене является особенностью нового спектакля, эпизоды в квартире этой пары у Булгакова не были включены в окончательную редакцию пьесы «Дни Турбиных». Ещё одной особенностью спектакля стало приглашение к участию в нём недавних выпускников Театрального института СГК им. Собинова Вадима Самаркина и Эльвиры Иртугановой.Спектакль рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет".