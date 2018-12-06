В Саратов приедет Дед Мороз из Великого Устюга
Он откроет в нашем городе череду новогодних мероприятий.
Визит сказочного гостя в наш город состоится в рамках проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ», который охватывает всю страну с севера до юга. В Саратове городской праздник пройдет 9 декабря в 17.00 на Театральной площади.
По информации городского управления по культуре, в этот день саратовцы смогут интересно провести время всей семьей, стать частью большой подготовки города к встрече Нового года. Все желающие смогут пообщаться с важным гостем, поучаствовать в интерактивных играх и конкурсах.
Фото http://rydo.ru