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Несовершеннолетний юноша похитил копилку из дома бывшего одноклассника

Новости / ЧП
Несовершеннолетний юноша похитил копилку из дома бывшего одноклассника


В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 ноябре утром 17-летний житель Марксовского района, улучив время, когда в доме его бывшего одноклассника никого не было, и зная, что хозяева хранят ключи от входной двери на крыльце под ковриком, незаконно проник в жилище товарища. Подростку было достоверно известно, что в доме имеется копилка со сбережениями. Она-то и стала его трофеем.

В тот же день хозяин жилища, вернувшись домой, обнаружил отсутствие копилки, в которой хранились монеты на общую сумму 7 тысяч рублей. О пропаже он сообщил в правоохранительные органы.

В тот же день молодой человек был задержан сотрудниками полиции. При нем обнаружен пакеты с монетами из копилки, с которым он следовал в ближайший магазин для обмена на крупные купюры. Сообщается, что похищенные денежные средства изъяты и будут возвращены потерпевшему.

Следователям предстоит выяснить условия жизни и воспитания 17-летнего подростка в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы, проводимой учебным заведением, где он обучается, и территориальным отделом полиции. Расследование уголовного дела продолжается.