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Саратовцев приглашают на концерт «Жизнь моя, театр!..»

Новости / Культура
Саратовцев приглашают на концерт «Жизнь моя, театр!..»

13 декабря во всей России пройдут мероприятия, посвященные открытию Года театра.

Праздничный вечер для своих зрителей готовит и академический театр оперы и балета. В этот день в Голубой гостиной выступят ведущие солисты оперы и балета театра: заслуженные артисты России Ольга Кочнева и Дмитрий Соловьев, лауреаты международных конкурсов Светлана Каширина и Марина Сальникова, Владимир Ушаков, Алексей Смирнов, а также балетная пара - лауреатвсероссийского конкурса Валентина Коршунова и Олег Иванов.

Инструментальное сопровождение вечера обеспечит струнный квартет театра в составе заслуженных артистов России Аллы Маркиной, Александра Еськова, Дмитрия Тупицина и Петра Грачева. Партия фортепиано - Елена Пименова.

В программе - популярные арии, романсы, музыкальные пьесы русских и зарубежных композиторов.

Начало концерта в 18:00.