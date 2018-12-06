Саратовцев приглашают на концерт «Жизнь моя, театр!..»
13 декабря во всей России пройдут мероприятия, посвященные открытию Года театра.
Праздничный вечер для своих зрителей готовит и академический театр оперы и балета. В этот день в Голубой гостиной выступят ведущие солисты оперы и балета театра: заслуженные артисты России Ольга Кочнева и Дмитрий Соловьев, лауреаты международных конкурсов Светлана Каширина и Марина Сальникова, Владимир Ушаков, Алексей Смирнов, а также балетная пара - лауреатвсероссийского конкурса Валентина Коршунова и Олег Иванов.
Инструментальное сопровождение вечера обеспечит струнный квартет театра в составе заслуженных артистов России Аллы Маркиной, Александра Еськова, Дмитрия Тупицина и Петра Грачева. Партия фортепиано - Елена Пименова.
В программе - популярные арии, романсы, музыкальные пьесы русских и зарубежных композиторов.
Начало концерта в 18:00.