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Саратовские проекты - в числе победителей Всероссийского конкурса "Доброволец России"

Новости
Саратовские проекты - в числе победителей Всероссийского конкурса "Доброволец России"


Подведение итогов состоялось в ходе Международного форума добровольцев, который проходит в Москве.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в этом году участники от нашего региона стали победителями и призерами в трех номинациях. Проект «Green Team» Елизаветы Пьянзиной занял 1 место в номинации "Вокруг нас" (возрастная категория с 14 до 17 лет). В той же возрастной категории в номинации "Вдохновленные искусством" 2 место присуждено проекту «I всероссийский театральный фестиваль «Город N» ( автор - Анастасия Морозова). Также второе место у проекта "Инженерия" Елены Рузановой. Он отмечен в в номинации "Работая, помогаю" ( возрастная категория 18+).

Мероприятия Форума продолжаются сегодня. Сегодня в Ледовом дворце в Парке Легенд состоится торжественная церемония вручения премии «Доброволец России 2018» и большой праздничный концерт, посвященный Национальному дню волонтера.