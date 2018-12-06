Саратовские проекты - в числе победителей Всероссийского конкурса "Доброволец России"
Подведение итогов состоялось в ходе Международного форума добровольцев, который проходит в Москве.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в этом году участники от нашего региона стали победителями и призерами в трех номинациях. Проект «Green Team» Елизаветы Пьянзиной занял 1 место в номинации "Вокруг нас" (возрастная категория с 14 до 17 лет). В той же возрастной категории в номинации "Вдохновленные искусством" 2 место присуждено проекту «I всероссийский театральный фестиваль «Город N» ( автор - Анастасия Морозова). Также второе место у проекта "Инженерия" Елены Рузановой. Он отмечен в в номинации "Работая, помогаю" ( возрастная категория 18+).
Мероприятия Форума продолжаются сегодня. Сегодня в Ледовом дворце в Парке Легенд состоится торжественная церемония вручения премии «Доброволец России 2018» и большой праздничный концерт, посвященный Национальному дню волонтера.