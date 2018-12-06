6 декабря 2018 01:37 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:27 | 05 декабря
Сбербанк предлагает комплексное решение по финансированию проектов долевого строительства
18:00 | 05 декабря
Из горящей пятиэтажки на проспекте Энтузиастов эвакуировали 16 человек
16:50 | 05 декабря
В Саратов приедет Дед Мороз из Великого Устюга
15:41 | 05 декабря
Несовершеннолетний юноша похитил копилку из дома бывшего одноклассника
14:30 | 05 декабря
Саратовцев приглашают на концерт «Жизнь моя, театр!..»
13:39 | 05 декабря
Саратовские проекты - в числе победителей Всероссийского конкурса "Доброволец России"
12:44 | 05 декабря
В Саратове будут останавливать машины с грязными номерами
11:35 | 05 декабря
Саратовчанка получила ожоги во время квеста
10:23 | 05 декабря
Детям с ограниченными возможностями показали сказку «Маша и медведь»
09:30 | 05 декабря
Эксперты назвали самые популярные поезда в новогодние праздники
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовчанка получила ожоги во время квеста

Новости / ЧП
Саратовчанка получила ожоги во время квеста


Организаторам экстремальной игры предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По информации следственного управления региона, в декабре 2016 года индивидуальный предприниматель организовал в нежилом помещении, расположенном на территории Кировского района, проведение зрелищно-развлекательного мероприятия - экстремальной игры «Квест». 8 июля 2017 года данное заведение посетила компания из пяти девушек. По сценарию организаторов, посетительниц поместили в макет автомобиля, возле которого актеры-аниматоры для предания зрелищности стали распространять внутрь машины открытый источник пламени. В результате этого одна из посетительниц получила ожоги, а четыре ее подруги получили разной степени тяжести повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

В отношении 26-летнего индивидуального предпринимателя и двух актеров-аниматоров 22-х и 25-ти лет возбуждено уголовное дело. Вину в инкриминируемом деянии молодые люди признали полностью.

Фото http://d.bernadette.tusovka.kr.ua