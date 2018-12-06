Саратовчанка получила ожоги во время квеста
Организаторам экстремальной игры предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По информации следственного управления региона, в декабре 2016 года индивидуальный предприниматель организовал в нежилом помещении, расположенном на территории Кировского района, проведение зрелищно-развлекательного мероприятия - экстремальной игры «Квест». 8 июля 2017 года данное заведение посетила компания из пяти девушек. По сценарию организаторов, посетительниц поместили в макет автомобиля, возле которого актеры-аниматоры для предания зрелищности стали распространять внутрь машины открытый источник пламени. В результате этого одна из посетительниц получила ожоги, а четыре ее подруги получили разной степени тяжести повреждения, не повлекшие вреда здоровью.
В отношении 26-летнего индивидуального предпринимателя и двух актеров-аниматоров 22-х и 25-ти лет возбуждено уголовное дело. Вину в инкриминируемом деянии молодые люди признали полностью.
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