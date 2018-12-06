В Саратове будут останавливать машины с грязными номерами

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Как сообщали в ведомстве, некоторые водители сознательно передвигаются по городу с грязными номерами. Делаю они это для того, чтобы не попасть в поле зрения приборов фото, видео фиксации нарушений ПДД. Чувствуя безнаказанность, они грубо нарушают правила дорожного движения, создают аварийные ситуации и подвергают опасности не только себя, но других участников движения.Дорожные полицейские напоминают, что, несмотря на погодные условия, государственные номерные знаки должны быть хорошо видны, иначе автомобилисту грозит штраф в размере 500 рублей, а в случае умышленного сокрытия номеров нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.Фото http://lr-club.com