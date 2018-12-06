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Детям с ограниченными возможностями показали сказку «Маша и медведь»

Новости / Культура
Детям с ограниченными возможностями показали сказку «Маша и медведь»


Благотворительный спектакль прошел 4 декабря в театре кукол "Теремок" в рамках Международного дня инвалидов.

Акция была организована министерством социального развития области совместно с коллективом театра кукол.

Приглашения на представление получили дети с ограниченными возможностями, принимающие активное участие в творческих вокальных, танцевальных и художественных конкурсах, фестивалях, викторинах, участники инклюзивных детских студий и коллективов. Всего спектакль посмотрели 260 семей, воспитывающих несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями.