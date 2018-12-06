Детям с ограниченными возможностями показали сказку «Маша и медведь»
Благотворительный спектакль прошел 4 декабря в театре кукол "Теремок" в рамках Международного дня инвалидов.
Акция была организована министерством социального развития области совместно с коллективом театра кукол.
Приглашения на представление получили дети с ограниченными возможностями, принимающие активное участие в творческих вокальных, танцевальных и художественных конкурсах, фестивалях, викторинах, участники инклюзивных детских студий и коллективов. Всего спектакль посмотрели 260 семей, воспитывающих несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями.