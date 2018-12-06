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Эксперты назвали самые популярные поезда в новогодние праздники
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Эксперты назвали самые популярные поезда в новогодние праздники

Новости / Общество / Путешествия
В списке самых востребованных городов Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород

Эксперты назвали самые популярные поезда в новогодние праздники

Аналитики сервиса путешествий "Туту.ру" проанализировали цены на железнодорожные билеты с отправлением с 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года и сравнили их с этим же периодом в прошлом году, сообщает пресс-служба компании. Выяснилось, что цены на праздники изменились незначительно.

В целом, как отмечают эксперты, стоимость билетов за год изменились незначительно. Средние цены по всем направлениям внутри страны выросли на 4%, а за границу — на 8%. Средний чек внутренних железнодорожных путешествий, как и в прошлом году, составил 2500 рублей, за границу – 4883 рубля.

Тройка самых популярных маршрутов на поезде за год не изменилась. Это путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Также в десятку вошли такие города, как Ярославль (переместился с 13-го места на 7-е), Самара (с 11-го на 8-е) и Владимир (с 16-го на 10-е).

Что касается заграницы, то тройка самых популярных заграничных маршрутов изменилась. В этом году первые три места у Минска, Киева и Бреста (с отправлением из Москвы). А в прошлом году на первом месте был Минск, на втором — Таллин (с отправлением из Москвы), а на третьем маршрут Петербург — Минск.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели и экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за ноябрь 2018 года, Туту.ру входит в топ-30 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

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