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В сегменте «ипотечные займы» МФК «Городская Сберкасса» возглавила список участников рынка

Новости


Рэнкинг компаний микрофинансового сектора по результатам работы в III квартале текущего года обнародовало Национальное рейтинговое агентство (НРА). По основным рыночным секторам были ранжированы 53 ведущие компании микрофинансового рынка. По размеру общего портфеля займов в десятку лидеров отрасли вошла МФК «Городская Сберкасса», чей размер портфеля достиг отметки 1 542 344 тыс. руб.

Компания уверенно обошла всех участников рынка, включенных в исследование – объем ее портфеля превысил в 1,5 раза портфель компании, обосновавшейся на 2 месте, и в 92 раза – компании, замкнувшей пятерку лидеров.

Среди достижений МФК «Городская Сберкасса» – второе место в сегменте «займы с обеспечением» и вхождение в ТОП-5 ведущих компаний в сегменте «займы малому и среднему бизнесу». Гендиректор АО МФК «Городская Сберкасса» Александр Мамонов выразил удовлетворение результатами опубликованного НРА исследования, отметив, что аналитики совершили отличную работу.