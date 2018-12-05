В Саратове во второй раз пройдет фестиваль детской казачьей песни «Казачок»
14 декабря в 12.00 в Доме культуры Химиков во второй раз состоится фестиваль детской казачьей песни «Казачок».
Участниками фестиваля станут детские творческие коллективы и солисты Саратовской области.
На сцене фестиваля выступит саратовский участник Всероссийского конкурса «Синяя птица» (проект федерального канала «Россия 1») Антон Подзоров.
Подарком для всех юных участников станет выступление в программе фестиваля артистов детского цирка «Арт-Алле» Марксовского района Саратовской области.