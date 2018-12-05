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В Саратове пройдут соревнования на «Кубок Губернатора Саратовской области по смешанному боевому единоборству (ММА)»

Новости


Сегодня в пресс-центре издания «Комсомольская правда-Саратов» рассказали о проведении в Саратове 15 декабря Открытых областных соревнований «Кубок Губернатора Саратовской области по смешанному боевому единоборству (ММА)» среди мужчин и юношей 16-17 лет.

В пресс-конференции приняли участие министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов и Заслуженный мастер спорта России, 2-х кратный Чемпион Европы и Чемпион Мира по кикбоксингу в разделе К-1, 6-ти кратный Чемпион России Даци Дациев, который с 2018 года стал президентом федерации СБЕ (ММА).
Министерством направлены приглашения для участия в «Кубке Губернатора Саратовской области» по смешанному боевому единоборству (ММА) в 16 регионов России. «На данный момент свое участие подтвердили порядка 200 спортсменов из Краснодарского края, Республики Дагестан, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Саратовской областей», - сообщил Александр Абросимов.

Соревнования в ФОКе «Звездный» 15 декабря стартуют в 10 часов. Торжественное открытие пройдет в 13 часов, а в 19 начнутся финальные поединки. Среди мужчин они пройдут в 8 весовых категориях, среди юношей - 9 весовых категориях. Победителей турнира ждут не только кубки и медали, но и денежное вознаграждение.

Почетными гостями турнира станут известные бойцы по СБЕ и боксеры Рамазан Эмиев, Тимур Гайдалов, Забит Шарипов, Шамиль Абдул Меджидов, Владимир Минеев. «Также ждём олимпийского чемпиона 2012 года по дзюдо Тагира Хайбулаева. На соревнования приедут и другие именитые гости», - сообщил Дациев. Он также отметил, что приглашал в Саратов и чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, однако известный боец не сможет приехать из-за занятости на других соревнованиях.

Дациев также отметил, что популярность смешанных единоборств среди молодежи растет, все больше желающих тренироваться и достигать побед. «У мальчишек горят глаза», - подчеркнул он.

Открытый областной турнир в декабре позволит отработать вопросы организации крупных соревнований по СБЕ (ММА), поскольку в 2019 году в Саратове планируется проведение чемпионата ПФО по данному виду спорта, - сообщает пресс-служба минспорта.