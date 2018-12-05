Электробус «Тролза» будет направлен в регионы

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Первая презентация запланирована на вторую декаду декабря 2018 года в Ростове-на-Дону.Модель была спроектирована на предприятии в течение 2017-2018 гг. Базой для создания электробуса послужил переработанный кузов семейства «Мегаполис». Кстати, троллейбусы и электробусы с динамической подзарядкой с кузовом «Мегаполис» хорошо зарекомендовали себя как в России, так и за рубежом."Машина получила новый улучшенный экстерьер, отвечающий современным мировым трендам в сфере общественного транспорта. В ней применена полностью переработанная система управления (на базе CAN-шины). В модели используется панорамное лобовое остекление с полным обогревом, новая светодиодная светотехника. Внедрена система безопасности EBS-3, улучшен доступ водителей и технического персонала к ключевым системам. Все это в совокупности сделало электробус более безопасным, удобным и экономичным в эксплуатации", - отмечают эксперты ЗАО "Тролза".________________________________«Тролза» - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, расположенный в г. Энгельс Саратовской области. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на ЗАО «Тролза». Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом.Новые разработки «Тролза» соответствует требованиям государственных программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», «Экологическая безопасность России до 2020 года» и «Доступная среда». В настоящее время предприятием освоено производство электробусов с динамической подзарядкой.