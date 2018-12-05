Саратовская детская следж-хоккейная команда «Крылья» одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге

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В финале сразились две «крылатые» команды: «Крылья Советов» (Москва) и «Крылья» (Саратов). Воспитанники Сергея Родионова приехали на соревнования в качестве «темной лошадки». Официально об открытии команды «Крылья» было заявлено 23 сентября, первые тренировки ребята начали в конце мая этого года. С первого фестивального дня саратовцы заявили о себе уже как о сенсации турнира. Две оглушительные победы помогли «Крыльям» выйти в финал. И в сегодняшнем сложном поединке ребятам удалось одержать победу над соперниками из столицы. Счет игры — 3:0.В первом тайме игра была равной. Велась упорная борьба между форвардами. Счет в матче открыл нападающий «Крыльев» Артур Галстян. После его броска «Крылья Советов» сравняли счет, который держался достаточно продолжительное время. Во многом это стало возможным благодаря прекрасной игре голкипера московских следж-хоккеистов Федора Живакина. На протяжении второго тайма была масса моментов, представляющих собою противостояние Артура Галстяна и Федора Живакина. В третьем тайме мы наблюдали командную игру с обеих сторон. Удача же сопутствовала саратовцам. Артур забил в ворота противника еще одну шайбу. Третья — тоже на счету нашего капитана. На этот раз голевую передачу Галстяну послала Дарья Степовых.Победителей с нетерпением и большой радостью ждут на родине. Отметим, что "серебро" турнира - у команды "Атол" из Чебоксар, третье место заняли "Крылья Советов" (Москва).Когда готовился материал, стало известно, что лучшим игроком команды «Крылья» назван вратарь Юрий Чамалетдинов (номер 30-ый).Лучшим нападающим турнира стал форвард саратовских "Крыльев", игрок под номером 8 Артур Галстян.Команда награждена поездкой на матч Континентальной хоккейной лиги в январе следующего года.В России движение следж-хоккея набирает обороты. Игра оказалась интересной не только взрослым, но и подрастающему поколению. Создана детская лига, которая с каждым годом прирастает новыми командами. До прихода этой спортивной дисциплины в Саратов их было восемь. Детскую следж-хоккейную лигу составили коллективы из Бердска, Красноярска, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Одинцово, Тулы и Москвы. Во всех начинаниях лигу поддерживает федерация хоккея России, развитие детско-юношеского спорта для которой является очень важным направлением. Серьезную поддержку отечественному следж-хоккею оказывает Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.Родители игроков саратовской команды «Крылья» благодарят всех людей, которые с энтузиазмом, огромным желанием и оптимизмом берутся за дело, что называется, «на местах». И благодаря своим лидерским качествам сдвигают дело с мертвой точки. Саратову в этом смысле повезло. Сергея Родионова услышало руководство школы-интерната номер 4. Директора Ольгу Макееву вдохновляет всякая инициатива, которая пойдет на пользу ученикам. Большую поддержку и одобрение они получили от «крестной мамы» своих детей — хирурга Татьяны Затравкиной. С организацией поездок на тренировки ребятам помогла председатель Фрунзенского отделения Саратовской областной организации "Всероссийского общества инвалидов" Нина Печенова. Первая победа саратовской команды "окрылила" многих, неравнодушных, отзывчивых сердцем. А это значит, что новые оглушительные победы юных следж-хоккеистов впереди!Автор Елена Маркелова