Опубликован рейтинг самых дорогих вакансий месяца в Саратовской области
Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые работодателями Саратовской области, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.
По данным сервиса HeadHunter среднее вознаграждение, которое работодатели Саратовской области предлагали за последний месяц соискателям – 37 345 рублей. Самыми высокооплачиваемыми сферами в этот период стали «Продажи», «Топ-менеджмент» и «Строительство».
Возглавляет рейтинг вакансия «Менеджер по продажам вентиляционного оборудования». Подходящему соискателю работодатель обещает зарплату до 200 тысяч рублей! Ещё одно выгодное предложение работодатели разместили для руководителя отдела продаж – заработная плата до 180 000 рублей. Правда, в числе требований опыт управления коллективом от 1 года.
До 150 тысяч готовы платить Java-разработчику. Среди бонусов работодатель отмечает наличие тренажерного зала в офисе для сотрудников и медицинскую страховку по истечении испытательного срока. Подходящему кандидату на вакансию технолога (по оборудованию по модификации битума) предлагают зарплату до 150 000 рублей. При этом работодатель отмечает, что уровень заработной платы и система мотивации обсуждается индивидуально и зависит от компетентности кандидата.
Чай/кофе, плюшки за счёт компании, а также зарплата до 140 000 рублей ждёт старшего javascript-разработчика. Кроме того, подходящий кандидат сможет выбрать график работы.
Исследование подготовлено специалистами HeadHunter
О Группе компаний HeadHunter:
HeadHunter — лидер цифровых HR-решений России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Компания основана в 2000 году. Крупнейший актив — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в более чем 600 тысяч актуальных вакансий и свыше 35 миллионов резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседования более миллиона человек. По данным SimilarWeb, HeadHunter находится на втором месте в мире по популярности среди порталов, созданных для поиска работы и сотрудников.
По данным сервиса HeadHunter среднее вознаграждение, которое работодатели Саратовской области предлагали за последний месяц соискателям – 37 345 рублей. Самыми высокооплачиваемыми сферами в этот период стали «Продажи», «Топ-менеджмент» и «Строительство».
Возглавляет рейтинг вакансия «Менеджер по продажам вентиляционного оборудования». Подходящему соискателю работодатель обещает зарплату до 200 тысяч рублей! Ещё одно выгодное предложение работодатели разместили для руководителя отдела продаж – заработная плата до 180 000 рублей. Правда, в числе требований опыт управления коллективом от 1 года.
До 150 тысяч готовы платить Java-разработчику. Среди бонусов работодатель отмечает наличие тренажерного зала в офисе для сотрудников и медицинскую страховку по истечении испытательного срока. Подходящему кандидату на вакансию технолога (по оборудованию по модификации битума) предлагают зарплату до 150 000 рублей. При этом работодатель отмечает, что уровень заработной платы и система мотивации обсуждается индивидуально и зависит от компетентности кандидата.
Чай/кофе, плюшки за счёт компании, а также зарплата до 140 000 рублей ждёт старшего javascript-разработчика. Кроме того, подходящий кандидат сможет выбрать график работы.
Исследование подготовлено специалистами HeadHunter
О Группе компаний HeadHunter:
HeadHunter — лидер цифровых HR-решений России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Компания основана в 2000 году. Крупнейший актив — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в более чем 600 тысяч актуальных вакансий и свыше 35 миллионов резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседования более миллиона человек. По данным SimilarWeb, HeadHunter находится на втором месте в мире по популярности среди порталов, созданных для поиска работы и сотрудников.