Светлана Бакал назначена министром информации и печати Саратовской области
Сегодня стало известно о кадровых изменениях в региональном правительстве.
На должность министра информации и печати Саратовской области назначена Светлана Бакал. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев. В структуре исполнительной власти Бакал работает с конца 1990-х годов. До сегодняшнего назначения Светлана Винаидовна трудилась на посту первого заместителя министра информации и печати региона.
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