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Саратовская команда по следж-хоккею - финалист федерального турнира в Санкт-Петербурге

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Саратовская команда по следж-хоккею - финалист федерального турнира в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге заключительный день Первого фестиваля Детской следж-хоккейной лиги.

Турнир начался 1 декабря на льду «Хоккейного городка» СКА. Участие в нем приняли десять команд детей с ограниченными возможностями здоровья: «Крылья советов» (Москва), «Снегири» (Москва), «Тропик» (Тула), «Умка» (Одинцово), «Красная молния» (Красноярск), «Атал» (Чебоксары), «Сибирский лис» (Бердск), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Башкирские пираты» (Уфа), «Крылья» (Саратов).

Не будет преувеличением сказать, что у спортивных фанатов хоккейного города Санкт-Петербурга сегодня на устах Саратов. Именно наша команда «Крылья», самая молодая из всех участников соревнований, показала в эти дни сенсационные результаты. В первый день фестиваля следж-хоккеисты «Крыльев» разгромили соперников из красноярской «Красной Молнии». Окончательный итог матча — 9:2. Автором восьми шайб в ворота противника стал «крылатый» форвард Артур Галстян. Еще одной шайбой товарища по команде поддержал Максим Васильев. Успех мальчишки повторили в противостоянии с коллективом «Атал» (Чебоксары). На счету Галстяна четыре, Васильева — одна - шайбы, «обосновавшиеся» в воротах «Аталовского» голкипера.

Корреспондент «Известий Российских регионов» связалась с мамой Артура, Екатериной Галстяна, и вот что женщина рассказала о сыне:

- Артур очень общительный и дружелюбный парень. Помимо хоккея он также интересуется и другими видами спорта, вместе с папой с удовольствием болеет за нашу сборную России по футболу. Их переживания на недавнем ЧМ, который проходил в России, были особенными.
Так же Артур с недавних пор стал активно интересоваться воркаутом, о котором узнал и учился у своих сверстников, приятелей. Воркаут- это субкультура, которая продвигает тренировки на уличных площадках, подразумевает упражнения на турниках, брусьях и тому подобное. Помимо того, что у сына много интересов, он еще и очень отзывчив. Никогда не откажется поиграть со своей младшей сестрой в настольные игры, пособирать с ней пазлы.

Отзывчивость и сплоченность – качества, которые объединили всех игроков «Крыльев» и их родителей, и помогли так ярко заявить о себе на соревнованиях федерального масштаба.

В интервью местному телеканалу наставник саратовской команды Сергей Родионов отметил, что его воспитанники уже одержали в своей жизни главную победу — победу над собой. Все как один, наши юные земляки, сражались на пределе своих возможностей. Их выступление тем более весомо, что сражаться спортсменам пришлось с более опытными противниками.

Праздник, который организовала для детей Детская следж-хоккейная лига, стал хорошим подарком для ребят, возможности которых на пути к победе на деле оказались безграничными. Лазерное шоу в день открытия, общение с талисманом фестиваля — Енотом Фырком, кубок которого с собой увезет всего лишь одна из десяти команд, фотосессия с прославленными хоккеистами Павлом Дацюком и Антоном Беловым сделали поездку юных следж-хоккеистов в город на Неве незабываемым.

Сегодня в 13.40 по московскому времени у «Крыльев» главный матч. Нашим ребятам предстоит биться с командой «Крылья Советов» (Москва) за «золото» турнира.

Капитан саратовской команды, нападающий Артур Галстян претендует на звание лучшего форварда соревнований, голкипер «Крыльев» Юрий Чамалетдинов — лучшего вратаря. Пожелаем ребятам успехов!

Автор Елена Маркелова