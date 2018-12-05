Саратовская команда по следж-хоккею - финалист федерального турнира в Санкт-Петербурге

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Турнир начался 1 декабря на льду «Хоккейного городка» СКА. Участие в нем приняли десять команд детей с ограниченными возможностями здоровья: «Крылья советов» (Москва), «Снегири» (Москва), «Тропик» (Тула), «Умка» (Одинцово), «Красная молния» (Красноярск), «Атал» (Чебоксары), «Сибирский лис» (Бердск), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Башкирские пираты» (Уфа), «Крылья» (Саратов).Не будет преувеличением сказать, что у спортивных фанатов хоккейного города Санкт-Петербурга сегодня на устах Саратов. Именно наша команда «Крылья», самая молодая из всех участников соревнований, показала в эти дни сенсационные результаты. В первый день фестиваля следж-хоккеисты «Крыльев» разгромили соперников из красноярской «Красной Молнии». Окончательный итог матча — 9:2. Автором восьми шайб в ворота противника стал «крылатый» форвард Артур Галстян. Еще одной шайбой товарища по команде поддержал Максим Васильев. Успех мальчишки повторили в противостоянии с коллективом «Атал» (Чебоксары). На счету Галстяна четыре, Васильева — одна - шайбы, «обосновавшиеся» в воротах «Аталовского» голкипера.Корреспондент «Известий Российских регионов» связалась с мамой Артура, Екатериной Галстяна, и вот что женщина рассказала о сыне:Отзывчивость и сплоченность – качества, которые объединили всех игроков «Крыльев» и их родителей, и помогли так ярко заявить о себе на соревнованиях федерального масштаба.В интервью местному телеканалу наставник саратовской команды Сергей Родионов отметил, что его воспитанники уже одержали в своей жизни главную победу — победу над собой. Все как один, наши юные земляки, сражались на пределе своих возможностей. Их выступление тем более весомо, что сражаться спортсменам пришлось с более опытными противниками.Праздник, который организовала для детей Детская следж-хоккейная лига, стал хорошим подарком для ребят, возможности которых на пути к победе на деле оказались безграничными. Лазерное шоу в день открытия, общение с талисманом фестиваля — Енотом Фырком, кубок которого с собой увезет всего лишь одна из десяти команд, фотосессия с прославленными хоккеистами Павлом Дацюком и Антоном Беловым сделали поездку юных следж-хоккеистов в город на Неве незабываемым.Сегодня в 13.40 по московскому времени у «Крыльев» главный матч. Нашим ребятам предстоит биться с командой «Крылья Советов» (Москва) за «золото» турнира.Капитан саратовской команды, нападающий Артур Галстян претендует на звание лучшего форварда соревнований, голкипер «Крыльев» Юрий Чамалетдинов — лучшего вратаря. Пожелаем ребятам успехов!Автор Елена Маркелова