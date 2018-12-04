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Минздрав Саратовской области: заболеваемость ОРВИ в регионе - на неэпидемиологическом уровне
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Минздрав Саратовской области: заболеваемость ОРВИ в регионе - на неэпидемиологическом уровне

Новости
Минздрав Саратовской области: заболеваемость ОРВИ в регионе - на неэпидемиологическом уровне

По состоянию на 3 декабря всего привито против гриппа 1 123 892 человек, в том числе 240 500 детей и 754 000 взрослых за счет средств федерального бюджета. На базе мобильных комплексов и торговых центров выездными бригадами привито 4806 человек, - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Саратовской области находится на неэпидемическом уровне. Активность циркуляции респираторных вирусов остается на низком уровне.