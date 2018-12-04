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Декабрьские премьеры ТЮЗа: "Белая гвардия" и "Фома Опискин"

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Декабрьские премьеры ТЮЗа: "Белая гвардия" и "Фома Опискин"

В декабре саратовский академический ТЮЗ имени Ю.П.Киселева представит сразу две премьеры.

"20 и 21 декабря 2018 года на большой сцене состоится премьера спектакля «Белая гвардия» по Михаилу Булгакову.

Над постановкой, которая получила поддержку министерства культуры Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Культура России», работает приглашенная команда во главе с режиссёром Георгием Цхвиравой. Художник-постановщик спектакля — Алексей Вотяков, художник по свету – Тарас Михалевский. Подзаголовок спектакля — «сцены в турбинском доме». Георгий Цхвирава обращается к ранним редакциям булгаковских инсценировок по роману «Белая гвардия» и создает свою сценическую версию текста. В центре внимания авторов постановки окажется судьба одной семьи на фоне исторических катаклизмов.

28 декабря 2018 года на малой сцене Саратовского ТЮЗа состоится премьера нового спектакля главного режиссёра театра Алексея Логачёва «Фома Опискин» по повести Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

Как и в прошлых своих постановках по классике, спектаклях «Отрочество», «Милый Сашенька», «Двенадцать стульев», Алексей Логачёв сам пишет близкую к авторскому тексту инсценировку. Вместе с артистами театра и художником-постановщиком Ольгой Колесниковой он пытается сделать героев классического текста созвучным сегодняшнему дню. Зрителей ждут стильные черно-белые костюмы без привязки к конкретной эпохе и необычное сценическое пространство — специально для этого спектакля будет изменена конфигурация зрительного зала малой сцены. Спектакль готовится при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины», - сообщает пресс-служба ТЮЗа Киселева.