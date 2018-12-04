Открывается зимняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области»

просмотров: 105

Мероприятия в рамках "Большого чтения" пройдут 4 и 5 декабря в областной универсальной научной библиотеке. В первый день в 11:00 в конференц-зале состоится творческая встреча с директором Академии Рудомино Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино Светланой Анатольевной Гороховой «Проектная деятельность ВГБИЛ им. М.И.Рудомино: развитие в пространстве и времени». В 15:00 С.А.Горохова встретится с коллегами из Централизованной библиотечной системы Энгельсского района.5 декабря в 10:30 в конференц-зале областной библиотеки пройдет подведение итогов и награждение победителей областного смотра-конкурса «Лучшая сельская библиотека». В 11:00 состоится торжественное открытие зимней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области» – «Даниил Гранин. Особый взгляд, особая судьба» (к 100-летию со дня рождения).Мероприятия проекта продолжатся в 14:30 в гимназии №1 с митинга памяти М.И.Рудомино. Затем гости и организаторы проекта «Большое чтение» возложат цветы к мемориальной доске, увековечивающей память Маргариты Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. В программе запланировано посещение музея боевой и трудовой славы гимназии. Учащиеся представят литературно-музыкальную композицию «Быть, остаться самим собой – самая трудная наука на свете», посвященную 100-летию со дня рождения Даниила Александровича Гранина.В зале новых поступлений областной универсальной научной библиотеки будут развернуты книжно-иллюстративные выставки: «Писатель, мыслитель, публицист: Даниил Гранин»: к 100-летию со дня рождения писателя; «Культура – зеркало духовности общества»; «Страницы истории Саратовского края»: из фонда редких книг Саратовской областной универсальной научной библиотеки и фотовыставка «Проект «Большое чтение в Саратовской области».