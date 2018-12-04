В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции
Теперь суммарная мощность объектов солнечной генерации в регионе составляет 45 МВт.
По информации министерства промышленности и энергетики области, с 1 декабря заработали Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт и вторая очередь Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт. Прогнозная годовая выработка Новоузенской СЭС составляет 18 гигаватт-час, второй очереди Орлов-Гайской СЭС – 12 гигаватт-час. Этого объема электроэнергии достаточно для электроснабжения 15 тысяч домохозяйств в течение года. Кроме того, работа солнечных электростанций позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
В министерстве напомнили, что в 2017 году в Саратовской области было построено две солнечные электростанции: Пугачевская СЭС мощностью 15 МВт и первая очередь солнечной электростанции в селе Орлов-Гай. Таким образом, после ввода в эксплуатацию новых станций суммарная мощность объектов солнечной генерации в Саратовской области составила 45 МВт.
Фото http://energy220.net