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В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции

Новости
В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции


Теперь суммарная мощность объектов солнечной генерации в регионе составляет 45 МВт.

По информации министерства промышленности и энергетики области, с 1 декабря заработали Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт и вторая очередь Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт. Прогнозная годовая выработка Новоузенской СЭС составляет 18 гигаватт-час, второй очереди Орлов-Гайской СЭС – 12 гигаватт-час. Этого объема электроэнергии достаточно для электроснабжения 15 тысяч домохозяйств в течение года. Кроме того, работа солнечных электростанций позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

В министерстве напомнили, что в 2017 году в Саратовской области было построено две солнечные электростанции: Пугачевская СЭС мощностью 15 МВт и первая очередь солнечной электростанции в селе Орлов-Гай. Таким образом, после ввода в эксплуатацию новых станций суммарная мощность объектов солнечной генерации в Саратовской области составила 45 МВт.

Фото http://energy220.net