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Госавтоинспекция призывает: «Стань заметным на дороге!»

Новости
Госавтоинспекция призывает: «Стань заметным на дороге!»


Профилактическое мероприятие с таким названием пройдет в Саратовской области с 4 по 6 декабря.

По данным ГИБДД области, за осенний период с 01 сентября по 30 ноября на территории региона зарегистрировано 66 наездов на несовершеннолетних пешеходов, в которых 64 детей получили травмы различной степени тяжести, 2 ребенка погибли. Из 66 ДТП 41 произошло в темное время суток, в которых 39 детей получили травмы, 2 погибли. Лишь в 10 случаях дети использовали световозвращающие элементы.

С сокращением светового дня и ухудшением видимости на дороге дорожные полицейские уделяют особое внимание мероприятиям, направленным на повышение безопасности пешеходов. "Сейчас, когда темное время суток значительно превышает светлое, а освещение улиц и дорог зачастую бывает недостаточным, пешеходы становятся наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения", - отмечают в ведомстве.

Чтобы повысить безопасность юных пешеходов и сделать их более заметными на дороге, с 4 по 6 декабря на территории Саратовской области пройдет профилактическое мероприятие «Стань заметным на дороге!». В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проведут акции по распространению световозвращающих элементов. Пешеходам раздадут специальные светящиеся эмблемы, а также объяснят, что их использование является жизненно важным условием для сохранения жизни и здоровья на дороге.