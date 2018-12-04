4 декабря 2018 09:11 ВТОРНИК
Новости
23:25 | 03 декабря
В Москве прошёл V съезд ОНФ
18:00 | 03 декабря
Минздрав Саратовской области: заболеваемость ОРВИ в регионе - на неэпидемиологическом уровне
17:18 | 03 декабря
Декабрьские премьеры ТЮЗа: "Белая гвардия" и "Фома Опискин"
16:03 | 03 декабря
Открывается зимняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области»
15:10 | 03 декабря
В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции
14:19 | 03 декабря
Госавтоинспекция призывает: «Стань заметным на дороге!»
13:28 | 03 декабря
В Саратове напишут Всероссийский правовой (юридический) диктант
12:35 | 03 декабря
В Ершовском районе закрытый дымоход стал причиной гибели двух мужчин
11:48 | 03 декабря
Уникальная книга презентована в областной специальной библиотеке
10:54 | 03 декабря
Центр имени Лидии Руслановой приглашает на "Зимний вернисаж"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове напишут Всероссийский правовой (юридический) диктант

Новости
В Саратове напишут Всероссийский правовой (юридический) диктант


Мероприятие будет посвящено 25-летию Конституции РФ.

По информации пресс-службы министерства образования области, с 3 по 10 декабря во всех субъектах Российской Федерации пройдет второй Всероссийский правовой (юридический) диктант. Его будут писать в два этапа.

Первый этап состоится в режиме онлайн на официальном портале акции с 3 по 10 декабря. Второй этап — очное написание диктанта 7 декабря в 12.00 (по местному времени).

Проверить свои правовые знания может любой желающий в возрасте от 14 лет. В нашем регионе написать диктант можно будет на площадках СГУ имени Н.Г. Чернышевского, СГЮА, ССЭИ (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова, а также Поволжского кооперативного института (филиал) РУК и Балаковского филиала РАНХиГС.

Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права.

Фото https://pbs.twimg.com