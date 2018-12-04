В Саратове напишут Всероссийский правовой (юридический) диктант

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По информации пресс-службы министерства образования области, с 3 по 10 декабря во всех субъектах Российской Федерации пройдет второй Всероссийский правовой (юридический) диктант. Его будут писать в два этапа.Первый этап состоится в режиме онлайн на официальном портале акции с 3 по 10 декабря. Второй этап — очное написание диктанта 7 декабря в 12.00 (по местному времени).Проверить свои правовые знания может любой желающий в возрасте от 14 лет. В нашем регионе написать диктант можно будет на площадках СГУ имени Н.Г. Чернышевского, СГЮА, ССЭИ (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова, а также Поволжского кооперативного института (филиал) РУК и Балаковского филиала РАНХиГС.Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права.Фото https://pbs.twimg.com