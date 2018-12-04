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В Ершовском районе закрытый дымоход стал причиной гибели двух мужчин

Новости / ЧП
В Ершовском районе закрытый дымоход стал причиной гибели двух мужчин


По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 1 декабря в гости к 52-летнему жителю одного из сел Ершовского района пришел 30-летний знакомый. Мужчины стали распивать спиртное. После этого они перестали выходить на связь с родственниками. 2 декабря сестра хозяина дома обеспокоилась тем, что родственник не берет трубку телефона, отправилась к нему домой и обнаружила тела погибших. О случившемся женщина сообщила в правоохранительные органы.

Сообщается, что признаков насильственной смерти на теле погибших не обнаружено. Установлено, что в доме работал газовый котел, который от длительного периода работы был раскален. При этом шиберная задвижка дымохода находилась в задвинутом положении. Вероятно, гибель мужчин наступила в результате отравления продуктами горения.

В настоящее проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения причины смерти погибших.

Фото http://informus.ru