Центр имени Лидии Руслановой приглашает на "Зимний вернисаж"
Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой приглашает всех желающих с 3 по 30 декабря 2018 года с 10.00 до 18.00 посетить областную выставку изобразительного искусства «Зимний вернисаж», экспонирующуюся по адресу ул. Кутякова, д.18.
Все выходные декабря можно будет придти на дни открытых дверей – посетить мастер-классы, творчески пообщаться с мастерами, записаться на занятия и курсы декоративно-прикладного искусства, ознакомиться с работой мастерских социо-культурного центра Саратовской регионально-общественной организации «Мастера ДПИ».