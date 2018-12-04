4 декабря 2018 09:11 ВТОРНИК
Новости
23:25 | 03 декабря
В Москве прошёл V съезд ОНФ
18:00 | 03 декабря
Минздрав Саратовской области: заболеваемость ОРВИ в регионе - на неэпидемиологическом уровне
17:18 | 03 декабря
Декабрьские премьеры ТЮЗа: "Белая гвардия" и "Фома Опискин"
16:03 | 03 декабря
Открывается зимняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области»
15:10 | 03 декабря
В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции
14:19 | 03 декабря
Госавтоинспекция призывает: «Стань заметным на дороге!»
13:28 | 03 декабря
В Саратове напишут Всероссийский правовой (юридический) диктант
12:35 | 03 декабря
В Ершовском районе закрытый дымоход стал причиной гибели двух мужчин
11:48 | 03 декабря
Уникальная книга презентована в областной специальной библиотеке
10:54 | 03 декабря
Центр имени Лидии Руслановой приглашает на "Зимний вернисаж"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Центр имени Лидии Руслановой приглашает на "Зимний вернисаж"

Новости


Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой приглашает всех желающих с 3 по 30 декабря 2018 года с 10.00 до 18.00 посетить областную выставку изобразительного искусства «Зимний вернисаж», экспонирующуюся по адресу ул. Кутякова, д.18.

Все выходные декабря можно будет придти на дни открытых дверей – посетить мастер-классы, творчески пообщаться с мастерами, записаться на занятия и курсы декоративно-прикладного искусства, ознакомиться с работой мастерских социо-культурного центра Саратовской регионально-общественной организации «Мастера ДПИ».