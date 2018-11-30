Саратовцев приглашают встретить зиму на ярмарках
Завтра, 1 декабря, торговля развернется на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», а также на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский в Заводском районе.
По информации министерства сельского хозяйства области, покупателям будут предложены плодоовощная продукция, яйца, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, мясо, рыба, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.
В ярмарках, проводимых в областном центре, примут участие товаропроизводители всех форм собственности. Только на Театральной площади еженедельно участвуют порядка 300 участников из 34 муниципальных районов области. В минсельхозе уточнили, что торговые места всем участникам предоставляются на бесплатной основе.