Балет «Спящая красавица»: о вечных ценностях — со сказочной легкостью

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Суть проекта состоит в том, что исполнить главные партии в любимых театральной публикой балетных постановках Академоперы приглашаются лучшие танцоры мира. В «Спящей красавице» в роли Принцессы Авроры выступила прима-балерина Национального балета Норвегии Мария Кочеткова, в образе Принца Дезире предстал премьер театра «Кремлевский балет» Даниил Росланов.Фестиваль начался накануне последнего месяца года, а декабрь для каждого из нас превращается в 31-дневный марафон подготовки к новогодним праздникам. Настроение в эти три зимние декады соответствующее. Ожидание чуда, светлые надежды, пожелания себе и своим близким легкости восприятия мира, четкого понимания, где грань между белым и черным, светом и тьмой.Гениальное переложение на музыкальный язык сказки Шарля Перро, рассказанное языком танца — балет «Спящая красавица» в этом свете как нельзя лучше подходит для фестивального спектакля-старта. В исполнении артистов балетной труппы Саратовского оперного и приглашенных солистов произведение Петра Чайковского на либретто Мариуса Петипа получилось простой сказкой, счастливый финал которой изначально предсказуем. Легкий, кристально чистый тон балету задает па де сис Фей. Изящная пластика Нежности (Заслуженная артистка России Наталья Колосова), «порывистая» грация Резвости (дипломант Международного конкурса Юлия Танюхина) и Смелости (Татьяна Князюкова), озорное и симпатичное хореографическое кокетство Крошки (Кристина Кочетова) и Канарейки (Юлия Гусарова)... «Разнохарактерный» танец волшебниц-крестных смысловой красной нитью нанизывает весь сюжет: добро в мире, в котором рождается Аврора, всепобеждающе. Особенно в этом плане хочется выделить роль Феи Сирени. Партию главной доброй крестной мамы исполняет Заслуженная артистка России Вера Шарипова. В ее танцевальном рисунке элегантная мудрость, победительное спокойствие, изысканная простота. Прима нашей балетной труппы, в таланте которой хореографическое мастерство сочетается с серьезными данными драматической актрисы, превращает роль Феи Сирени в миссию.«Зло» в балете подано эффектно, при всей его условности. Пантомима злой Феи Карабос (Галина Егорова) утрирована, тролли из ее свиты скорее нелепы и уморительно смешны, нежели пугающи. «Темная сторона» прорисована в «Спящей красавице» «штрихпунктирным» методом. Да и столетний сон Авроры выглядит невинным пустяком, абсолютно не затмевающим духа доброго волшебства, который и в королевстве, и в дремучем лесу витает со сказочной легкостью. Его апофеозом становится танцевальное дефиле персонажей из сказок Шарля Перро. Брутальный Волк и умеющая за себя постоять смелая Красная Шапочка, плутоватый Кот в сапогах и обаятельная Белая Кошечка, хрупкая Золушка и Принц. Яркая галерея узнаваемых образов увенчана настоящим мини-спектаклем, которым стало па-де-де Голубой Птицы и Принцессы Флорины. Эти персонажи — главные герои волшебной повести «Голубая птица». Произведение принадлежит перу французской писательницы Мари-Катрин д’Онуа. Включение Мариусом Петипа героев ее повести в финал либретто «Спящей красавицы» стало прекрасным реверансом писательнице, стоявшей у истоков французской литературной сказки. Па-де-де Голубой Птицы и Принцессы Флорины, на самом высоком уровне исполненное Алексеем Михеевым и Кристиной Кочетовой, представляет собой психологически тонкое и богато украшенное яркими эмоциональными красками танцевальное полотно. Оно обволакивает зрителя, и ты ощущаешь, как боль потери в твоей душе сменяется радостью обретения.Самых теплых слов заслуживают приглашенные на фестиваль именитые артисты. В истории трепетной Принцессы Авроры в исполнении Марии Кочетковой и обаятельного в своей решимости Принца Дезире (Даниил Росланов), виртуозном сценическом существовании артистов – алмазная чистота. Но этот алмаз не сверкает, а тепло и по-доброму высвечивает в каждой своей грани то, что по-настоящему ценно для человека: добро, искренность, любовь, заботу, готовность прийти на помощь. Его величество Балет с изящной простотой напоминает нам: «обесцененность» основополагающих духовных ценностей – кажушаяся. Главное - открыть сердце искусству. Саратовский академический театр оперы и балета в этом помогает. И у него прекрасно получается.Завтра в программе VI Международного проекта "Звезды мирового балета в Саратове" еще один «новогодний» балет – «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. В ведущих партиях – прима-балерина и премьер Большого театра – Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин. Не пропустите.Автор Елена МаркеловаФото автора