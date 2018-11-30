На Воскресенском кладбище возложат цветы к мемориалу «Братская могила»

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По информации министерству внутренней политики и общественных отношений области, памятная дата основана на том, что в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у Кремлевской стены.В Братской могиле на Воскресенском кладбище Саратова похоронены останки более 8 тысяч солдат и офицеров, погибших в ходе Великой Отечественной войны, а также умерших в саратовских госпиталях.Торжественное возложение цветов состоится 3 декабря в 10.00. Ожидается, что в мероприятии примут участие члены областного правительства, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских общественных объединений, члены Общественной палаты Саратовской области.