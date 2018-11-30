30 ноября 2018 21:52 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 ноября
Саратовцев приглашают встретить зиму на ярмарках
17:03 | 30 ноября
На Воскресенском кладбище возложат цветы к мемориалу «Братская могила»
16:16 | 30 ноября
Жительница Лысых Гор отсидит 8 лет за убийство сожителя
15:09 | 30 ноября
Балет «Спящая красавица»: о вечных ценностях — со сказочной легкостью
14:19 | 30 ноября
В Саратове отметят Всемирный день борьбы со СПИДом
13:26 | 30 ноября
Саратовский НПЗ помог обществу слепых в приобретении технических устройств
12:30 | 30 ноября
В Энгельсе уничтожено 130 кг польских яблок
11:39 | 30 ноября
«Фиксики» в «Сказбуке»! Играй и смотри мультфильмы!
10:47 | 30 ноября
Открытый урок по безопасности провели железнодорожники для школьников на саратовском вокзале
10:07 | 30 ноября
3 декабря в "Балаганчике" - "Новый Жюль Верн"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Жительница Лысых Гор отсидит 8 лет за убийство сожителя

Новости / ЧП
Жительница Лысых Гор отсидит 8 лет за убийство сожителя

После совершения преступления женщина пыталась спрятать тело погибшего.

Вынесен приговор 30-летней жительнице поселка Лысые Горы Тамаре Хлусовой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации СУ СКР по Саратовской области, 21 сентября 2017 года Хлусова вечером вернулась со своим 25-летним сожителем из гостей домой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал грубить сожительнице и оскорблять ее. В ответ на это женщина схватила нож и ударила обидчика в спину и ногу. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте.

"С целью скрыть преступление, злоумышленница на протяжении дня сжигала тело сожителя, поместив его в выгребную яму туалета, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Не сумев сжечь его до конца, она залила тело цементом. Предположив, что, несмотря на предпринятые меры тело мужчины смогут обнаружить, Хлусова извлекла его и расчленив ножом, выкинула останки в мешках в сливную яму за пределами поселка Лысые Горы. Не желая сознаваться в совершенном противоправном деянии, злоумышленница сообщила родственникам и знакомым о том, что ее гражданский супруг якобы уехал на заработки в другой город. В подлинности данных сведений засомневалась бабушка 25-летнего мужчины, с которым у нее были очень теплые отношения и он ежедневно звонил ей, а в этот раз от него не было никаких вестей. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении внука".

Сообщается, что в ходе следствия и в суде Хлусова выдвигала версию об убийстве в состоянии необходимой обороны, однако собранные доказательства свидетельствовали о совершении ею умышленного убийства.

Приговором суда Хлусовой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.