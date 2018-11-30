Жительница Лысых Гор отсидит 8 лет за убийство сожителя

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Вынесен приговор 30-летней жительнице поселка Лысые Горы Тамаре Хлусовой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).По информации СУ СКР по Саратовской области, 21 сентября 2017 года Хлусова вечером вернулась со своим 25-летним сожителем из гостей домой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал грубить сожительнице и оскорблять ее. В ответ на это женщина схватила нож и ударила обидчика в спину и ногу. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте."С целью скрыть преступление, злоумышленница на протяжении дня сжигала тело сожителя, поместив его в выгребную яму туалета, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Не сумев сжечь его до конца, она залила тело цементом. Предположив, что, несмотря на предпринятые меры тело мужчины смогут обнаружить, Хлусова извлекла его и расчленив ножом, выкинула останки в мешках в сливную яму за пределами поселка Лысые Горы. Не желая сознаваться в совершенном противоправном деянии, злоумышленница сообщила родственникам и знакомым о том, что ее гражданский супруг якобы уехал на заработки в другой город. В подлинности данных сведений засомневалась бабушка 25-летнего мужчины, с которым у нее были очень теплые отношения и он ежедневно звонил ей, а в этот раз от него не было никаких вестей. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении внука".Сообщается, что в ходе следствия и в суде Хлусова выдвигала версию об убийстве в состоянии необходимой обороны, однако собранные доказательства свидетельствовали о совершении ею умышленного убийства.Приговором суда Хлусовой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.