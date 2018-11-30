В Саратове отметят Всемирный день борьбы со СПИДом
Все желающие смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
Мероприятие будет проходить завтра, 1 декабря, с 11.00 до 13.00 в ТРЦ «Happy Молл-2». Оно организовано совместными силами Саратовского областного центра медицинской профилактики, Центра СПИД и городской поликлиники №19 при поддержке регионального минздрава.
Как рассказали в министерства здравоохранения, в рамках акции жители региона смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, а также проверить уровень глюкозы крови, измерить артериальное давление и пульс, получить консультацию врача по рациональному питанию, здоровому образу жизни и интерпретацию результатов тестирования.
Волонтеры молодежного движения «Молодежь плюс» будут проводить анкетирование и раздавать посетителям ТРЦ буклеты с информацией о профилактике ВИЧ-инфекции.
Фото https://m.berdsk-online.ru