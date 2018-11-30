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В Саратове отметят Всемирный день борьбы со СПИДом

Новости / Здоровье
В Саратове отметят Всемирный день борьбы со СПИДом


Все желающие смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Мероприятие будет проходить завтра, 1 декабря, с 11.00 до 13.00 в ТРЦ «Happy Молл-2». Оно организовано совместными силами Саратовского областного центра медицинской профилактики, Центра СПИД и городской поликлиники №19 при поддержке регионального минздрава.

Как рассказали в министерства здравоохранения, в рамках акции жители региона смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, а также проверить уровень глюкозы крови, измерить артериальное давление и пульс, получить консультацию врача по рациональному питанию, здоровому образу жизни и интерпретацию результатов тестирования.

Волонтеры молодежного движения «Молодежь плюс» будут проводить анкетирование и раздавать посетителям ТРЦ буклеты с информацией о профилактике ВИЧ-инфекции.

Фото https://m.berdsk-online.ru