В Энгельсе уничтожено 130 кг польских яблок
Подкарантинная продукция выявлена инспекторами территориального управления Россельхозназора на приграничной территории с Республикой Казахстан.
Как рассказали в ведомстве, в нашу область пытались ввезти 130 кг яблок свежих, выращенных в Польше. В соответствии с законодательством данная подкарантинная продукция запрещена к ввозу на территорию РФ.
27 ноября плоды были уничтожены на полигоне вывоза бытовых отходов в Энгельсе. Уничтожение происходило механическим способом.