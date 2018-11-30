30 ноября 2018 21:52 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 ноября
Саратовцев приглашают встретить зиму на ярмарках
17:03 | 30 ноября
На Воскресенском кладбище возложат цветы к мемориалу «Братская могила»
16:16 | 30 ноября
Жительница Лысых Гор отсидит 8 лет за убийство сожителя
15:09 | 30 ноября
Балет «Спящая красавица»: о вечных ценностях — со сказочной легкостью
14:19 | 30 ноября
В Саратове отметят Всемирный день борьбы со СПИДом
13:26 | 30 ноября
Саратовский НПЗ помог обществу слепых в приобретении технических устройств
12:30 | 30 ноября
В Энгельсе уничтожено 130 кг польских яблок
11:39 | 30 ноября
«Фиксики» в «Сказбуке»! Играй и смотри мультфильмы!
10:47 | 30 ноября
Открытый урок по безопасности провели железнодорожники для школьников на саратовском вокзале
10:07 | 30 ноября
3 декабря в "Балаганчике" - "Новый Жюль Верн"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Энгельсе уничтожено 130 кг польских яблок

Новости
В Энгельсе уничтожено 130 кг польских яблок



Подкарантинная продукция выявлена инспекторами территориального управления Россельхозназора на приграничной территории с Республикой Казахстан.

Как рассказали в ведомстве, в нашу область пытались ввезти 130 кг яблок свежих, выращенных в Польше. В соответствии с законодательством данная подкарантинная продукция запрещена к ввозу на территорию РФ.

27 ноября плоды были уничтожены на полигоне вывоза бытовых отходов в Энгельсе. Уничтожение происходило механическим способом.