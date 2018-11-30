«Фиксики» в «Сказбуке»! Играй и смотри мультфильмы!

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В 2016 году приложение было признано компанией «Apple» «игрой года». И неслучайно. Разработчики приложения постоянно обновляют линейку развивающих игр, совершенствуют качество своего продукта, удивляют подписчиков новыми «фишками».Контент приложения для категории детей от 2 до 4 лет был значительно расширен играми по развитию логики и тренировки внимания.В новой версии появилась мини-игра «Улыбки», развивающая позитивное мышление, тренирующая внимание. Теперь можно закружиться в лихом хороводе с забавными медузами, подслушать их милую болтовню и отыскать среди них самую веселую. Или самую грустную, а может быть, самую креативную?!Разработчики потрудились и над графикой. Она сейчас более детализирована. Появились дополнительные тени от предметов. У Зебры стало больше эмоций. Это делает персонаж более живым и симпатичным.Очень подробно проработаны звуковые эффекты, добавлены «всплески воды» и забавные реакции героев. Скорректирована громкость произнесения названия букв в игре по обучению чтению.В этой игре ребёнок приводит в действие большую механическую платформу, собирая слова из слогов. Каждый слог и буква в отдельности называются сказочником. Малыш запоминает их звучание и видит, как сложенное слово помогает Зебре проходить препятствия.Совершать все эти операции с легкостью, и пребывать всю игру в хорошем настроении малышу помогают оригинальные мелодии британского композитора Пола Моттрама. В новой версии их музыкальная палитра стала еще больше.Добрались до волшебной страны «Сказбуки» и любимые детворой герои мультфильма "Фиксики". Они готовы рассказать детям свои поучительные истории и дать им основы технической грамоты. Это рассчитано на детей от 4 лет. Для ребят помладше в волшебных виртуальных сундучках приготовлены мультфильмы из серии «Малышарики».Кстати, теперь проблем с зависанием мультиков у подписчиков больше не будет. Оптимизирована работа всего приложения. Теперь корректно пользоваться им можно на устройствах любой мощности.К Новому году Радужная зебра приготовила сюрпризы для своих друзей. Все, кто заходит в приложение, могут наблюдать, как полосатая затейница украсила кают-компанию своего корабля, нарядила елку на острове, а еще готовит поздравительные письма, которые получит в праздник каждый ребёнок! Зебра очень любит эпистолярный жанр, так что никто не останется без ее красочной открытки и в свой день рождения!Делать обучение более увлекательным и помогать малышам развивать все типы мышления — вот, пожалуй, главные цели авторов проекта «Сказбука».