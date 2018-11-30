Открытый урок по безопасности провели железнодорожники для школьников на саратовском вокзале

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Ребятам продемонстрировали видео-ролики об основных случаях нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, которые происходят на сети дорог, провели с ними разъяснительную беседу и напомнили о серьезных, а порой трагичных последствиях таких увлечений, как «зацепинг», игры вблизи железнодорожных путей, обкидывание поездов камнями, опасные «селфи».В рамках открытого урока дети приняли участие в викторине на знание правил безопасного поведения, по итогам которой им вручили красочные буклеты и сувениры.- Каждый из вас должен помнить, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Железную дорогу следует переходить по подземному или надземному переходу, по настилу или железнодорожному переезду. Нельзя отвлекаться на мобильные телефоны или прослушивание музыки в наушниках, - напомнил ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности ПривЖД Сергей Гуцул.Затем ребята продолжили профилактический урок в моторвагонном депо Анисовка, в которое отправились на пригородном поезде. Во время экскурсии школьникам продемонстрировали, как ведется предрейсовая подготовка, техническое обслуживание и ремонт электропоездов и рельсовых автобусов. Дети побывали в кабинах машиниста различных моделей поездов, у них была также возможность попробовать себя в роли машиниста на специальном тренажёре.Подобные профилактические уроки и экскурсии в депо проводятся сотрудниками ПривЖД и пригородной пассажирской компании регулярно.