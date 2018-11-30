3 декабря в "Балаганчике" - "Новый Жюль Верн"
3 декабря 19.00 в театре драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» состоится очередной показ премьерного спектакля «Новый Жюль Верн».
Записки путешественника - авторский проект Михаила Музалевского по стихам Иосифа Бродского.
«Настоящее странствие, милая амазонка,
начинается раньше, чем скрипнула половица,
потому что губы смягчают линию горизонта,
и путешественнику негде остановиться».
"БалаганчикЪ" приглашает всех желающих в музыкально-поэтическое путешествие по небу, суше, по воде и под водой вместе с Иосифом Бродским. Страны, люди, лица, разговоры – словами поэта, вынужденного жить вдали от родины и в разлуке с любимой женщиной.
Жанр – моноспектакль.
Начало 19. 00
Продолжительность – 1 час.
Возрастные ограничения 16+.