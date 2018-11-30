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На средства Саратовского НПЗ приобретена техника для незрячих людей

Новости
На средства Саратовского НПЗ приобретена техника для незрячих людей


Саратовский НПЗ (входит в состав ПАО «НК «Роснефть») оказал помощь областной организации Всероссийского общества слепых в приобретении необходимого оборудования.

Компания «Роснефть» постоянно реализует благотворительные программы, направленные на повышение качества жизни населения в регионах своего присутствия через дочерние общества, в частности, в Саратовской области.

В прошлом году Саратовским НПЗ была оказана поддержка учреждениям социальной сферы, ветеранским и спортивным организациям. В числе получателей благотворительной помощи - Центральная детско-юношеская спортивная школа по греко-римской борьбе, Детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки», Детский сад компенсирующего вида №127 «Карамелька», Детский сад №234, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение», Саратовская областная общественная организация «Федерация лыжных гонок» и другие.

Реализация благотворительных программ продолжается и в 2018 году. В частности, Саратовский НПЗ оказал благотворительную помощь областной организации Всероссийского общества слепых.

На выделенные заводом средства приобретена современная оргтехника. Благодаря этому участники общества смогут оперативно оформлять необходимые документы. Кроме того, приобретены тонометры и часы-будильники с речевым сопровождением, которые помогут незрячему человеку контролировать состояние здоровья, напомнят о приеме лечебных препаратов, проинформируют о температуре воздуха в комнате, а индикаторы уровня жидкости облегчат процесс приготовления чая и других напитков.

Адиля Неуструева, председатель Саратовской местной организации Всероссийского общества слепых:

- От имени членов нашего общества хочу выразить благодарность руководству компании «Роснефть» и Саратовского НПЗ за помощь и поддержку. Моим подопечным эти аппараты просто необходимы для улучшения качества их повседневной жизни. Приобретенные нами на выделенные средства технические устройства помогут незрячим людям не только в быту, но и при прохождении индивидуальных программ реабилитации, при адаптации и интеграции в обществе.