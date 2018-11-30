На любимой работе живут дольше: ветеран «Ураласбест» отпраздновал столетие

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В Асбесте юноша получил первую профессию – выучился на кузнеца. Но планы на работу приостановила Великая Отечественная война. Сергей Михайлович служил на Западном фронте, воевал в Карелии, Белоруссии, Заполярье. Дошел до Восточной Пруссии.В фотоальбоме, который бережно хранит супруга ветерана, Анна Григорьевна, среди остальных реликвий небольшая черно-белая фотография: 1945 год, медаль «За боевые заслуги» на гимнастерке солдата Сергея. Через какое-то время там появятся орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и почетный знак – свидетельство надежной и верной семьи, «Совет да любовь». Его супруги получили за 50 лет совместной жизни. Сегодня их семейный «стаж» перевалил уже 70 лет.После войны Сергей Михайлович выучился на машиниста электровоза. На комбинате «Ураласбест» отработал почти 25 лет: водил многотонные составы с рудой по карьерным дорогам. Сергей Михайлович рассказывает, что на каждую смену шел в хорошем настроении: любимое дело, достойные условия – что еще нужно настоящему оптимисту и труженику? Возможно, в этом заключается секрет долголетия Моисеева, который своим возрастом опровергает мифы об опасности хризотиловой промышленности.К слову, в Асбесте живет много ветеранов асбестовой промышленности, возраст которых превышает 90 лет. Довольно забавно это выглядит на фоне нападок западных лоббистов на хризотил. Активные и жизнелюбивые, они не вписываются в апокалиптичную картину, рисуемую антиасбестовым лобби, распространяющем страшилки о минерале.Международные исследования и многолетняя практика работы с минералом доказывают, что хризотиловый асбест безопасен при контролируемом использовании. А ветераны «Ураласбест» – яркое тому свидетельство.Предприятие в свою очередь, заботится о здоровье своих работников, причем не только настоящих, но и бывших. Например, Сергею Михайловичу санаторий-профилакторий «Горный лен» доставляет на дом термосы с готовыми блюдами – в рамках программы «Санаторий на дому» для ветеранов преклонного возраста, работавших на комбинате. Также в гости регулярно заходят медсестры и сотрудники профсоюза комбината.