В Саратовской области пройдет день открытия Года театра

просмотров: 87

Напомним, что Указом президента России 2019 год в нашей стране объявлен Годом театра. Был создан оргкомитет по его проведению под председательством вице-премьера Ольги Голодец. В октябре 2018 года состоялось совместное селекторное совещание представителей оргкомитета с субъектами Российской Федерации. Был определен единый день проведения церемонии открытия Года театра во всех регионах Российской Федерации – 13 декабря.По информации министерства культуры области, главным событием этого дня в нашем регионе станет театральное представление в театре юного зрителя – яркое действо, которое воссоздаст важные этапы становления и развития театрального дела в нашем регионе.В вечернюю программу дня войдут лучшие спектакли и концертные программы наших ведущих театральных и концертных учреждений.В единый день открытия Года театра мероприятия пройдут не только в городах Балаково, Балашов, Энгельс и Вольск, но и во всех муниципальных образованиях области. Состоятся театрализованные концерты, тематические вечера и праздники, в библиотеках и музеях откроются выставки, будут организованы творческие встречи с актерами и режиссерами театральных студий и народных коллективов.По словам министра культуры Саратовской области, в 2019 году запланированы новые областные масштабные театральные фестивали и конкурсы. Среди них новый фестиваль «Уроки Табакова», который будет реализован драматическим театром имени И.А.Слонова. В нем примут участие студенческие дипломные спектакли, а также спектакли профессиональных коллективов различных театральных направлений.Саратовский ТЮЗ Киселева направил заявку на проведение фестиваля «От А до Я». Он уже дважды проводился в ТЮЗе и имеет хорошую историю.Кроме того, в планах - выставка театральных художников Саратовской области Саратовского театра оперы и балета. Она пройдет в Государственном центральном музее имени Бахрушина в Москве и Государственном художественном музее Радищева.Всего в 2019 году театрами будет поставлено более 50 премьерных спектаклей.- Не сомневаюсь, что Год театра станет серьезным стимулом для развития культуры в нашем регионе, - отметила министр. - Это отличный повод показать и доказать, что театральное искусство играет значительную роль в развитии культурного потенциала области и делает нашу жизнь более полноценной и содержательной.Фото http://www.kultura-to.ru