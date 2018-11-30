В ближайшие выходные состоятся бесплатные автобусные экскурсии «Утраченные храмы Саратова»
В ближайшие выходные, 1 и 2 декабря, состоятся бесплатные автобусные экскурсии для всех желающих по городу Саратову.
1 декабря (суббота) пройдет экскурсия «Утраченные храмы Большой Никольской улицы Саратова». Она посвящена истории Старо-Никольской (Рождество-Богородицкой), Сергиевской (Спасо-Нерукотворенной) церквей, домовой Введенской церкви Епархиального женского училища, церкви Красного Креста на Холерном кладбище.
Начало в 12.00. Сбор на углу улиц Московской и Чернышевского, перед магазином «Юбилейный»
2 декабря (воскресенье) пройдет экскурсия «Утраченные храмы Саратова в границах последнего крепостного вала». Посвящена истории Александро-Невского Кафедрального Собора, Сергиевской (Спасо-Нерукотворенной), Старо-Покровской (Введенской) церкви, храмов Крестовоздвиженского женского монастыря, Старо-Казанской церкви, храмов окрестностей Горянской площади.
Начало в 12.00. Сбор на улице Радищева перед остановкой у Консерватории.