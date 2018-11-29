29 ноября 2018 15:53 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:10 | 29 ноября
В ближайшие выходные состоятся бесплатные автобусные экскурсии «Утраченные храмы Саратова»
13:18 | 29 ноября
Сельским дошкольникам Саратовской области переданы шедевры мировой живописи
12:23 | 29 ноября
В рамках XXYII Саратовского органного фестиваля состоится концерт Марии Блажевич
11:38 | 29 ноября
Саратов от снега очищают более 120 единиц спецтехники
10:41 | 29 ноября
Вячеслав Моше Кантор представил руководству Австрии рекомендации по борьбе с антисемитизмом
10:00 | 29 ноября
В Саратове состоялись съемки полнометражного художественного фильма о военных летчиках
09:17 | 29 ноября
Более 27 тысяч саратовцев обратились в ПФР в режиме он-лайн
18:00 | 28 ноября
В Римско-католическом приходе Маркса установлен духовой орган
17:03 | 28 ноября
Пострадавшие на производстве саратовцы получили ключи от новых автомобилей
16:01 | 28 ноября
Зафиксировано снижение объема предложений в клубных новостройках Москвы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Сельским дошкольникам Саратовской области переданы шедевры мировой живописи

Новости


В Саратовской области реализуется проект «Шедевры мировой живописи дошкольникам в село».

Реализует проект общественная организация «Центр духовной культуры», одна из победителей областного конкурса социальных проектов НКО министерства внутренней политики и общественных отношений области.

В течение осени отделы образования шести районов области получили комплекты репродукций картин известных художников. 108 картин И.Шишкина, Д. Поленова, Л. Бродской, В.Васнецова и других русских художников по темам «Дивные краски осени», «Зима-чародейка», «Весны очарованье», «Сказки на полотнах русских художников» станут основной для работы по программе «Внесем в свой мир красоту».