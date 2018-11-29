Сельским дошкольникам Саратовской области переданы шедевры мировой живописи
В Саратовской области реализуется проект «Шедевры мировой живописи дошкольникам в село».
Реализует проект общественная организация «Центр духовной культуры», одна из победителей областного конкурса социальных проектов НКО министерства внутренней политики и общественных отношений области.
В течение осени отделы образования шести районов области получили комплекты репродукций картин известных художников. 108 картин И.Шишкина, Д. Поленова, Л. Бродской, В.Васнецова и других русских художников по темам «Дивные краски осени», «Зима-чародейка», «Весны очарованье», «Сказки на полотнах русских художников» станут основной для работы по программе «Внесем в свой мир красоту».