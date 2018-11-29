Вячеслав Моше Кантор представил руководству Австрии рекомендации по борьбе с антисемитизмом

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«Каталог мер по борьбе с антисемитизмом», составленный по инициативе Президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора, является результатом активной совместной работы ведущих учёных из университетов Вены, Тель-Авива и Нью-Йорка. В каталог включены конкретные меры, в том числе законодательные, по борьбе с этой формой нетерпимости и адресованы как правительствам, так и общественным и частным организациям, а также религиозным общинам и всем тем, кто борется с разжиганием ненависти и нетерпимости в информационном пространстве и интернете.Среди предложенных экспертами мер - рекомендации принять рабочее определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA) и одобренное Европарламентом в 2017 году. Кроме того, каталог предлагает осудить антисемитизм, одобренный на государственном уровне в ряде стран, и назначить спецпредставителей по борьбе с антисемитизмом.«Сейчас на улицах европейских городов людей вновь могут убить только за то, что они евреи. Мы вернулись к еврейским гетто и еврейскому Исходу, - заявил Вячеслав Моше Кантор в ходе своего выступления на конференции в Вене. – Еврейские общины Европы всё больше обеспокоены проблемой своей безопасности и с пессимизмом смотрят в будущее».Эксперты ЕЕК возлагают главную ответственность за безопасность еврейских общин на правительственные и правоохранительные органы европейских стран. Обязательство Совета Евросоюза увеличить финансовую поддержку и оперативные возможности для обеспечения защиты еврейских общин, по их мнению, является хорошим сигналом того, что к угрозам радикалов стали относиться серьёзно.* * *Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.