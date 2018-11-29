В рамках XXYII Саратовского органного фестиваля состоится концерт Марии Блажевич

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С 11 по 14 января 2019 года по приглашению оргкомитета XXYII Саратовского органного фестиваля в городе пройдет серия встреч, мастер-классов и концертов участием виртуозного мультиинструменталиста, лауреата 7 международных конкурсов Марии БЛАЖЕВИЧ (орган, клавесин, фортепиано).13 января в 17.30в рамках 27-го Международного органного фестиваля состоится праздничный новогодний вечер «МИР ФЭНТЕЗИ ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».Исполнителями выступят виртуозный мультиинструменталист, лауреат 7 международных конкурсов Мария БЛАЖЕВИЧ (орган, клавесин, фортепиано)и концертные детские хоры. Зрители услышат редко звучащую у нас на фестивале соборную рождественскую музыку Баха, Франка, Гаде для органа соло и в ансамбле с концертными детскими хорами при свечах. Прозвучит новогодняя музыка П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик», обработки из популярной рок-оперы «Призрак оперы» Уэббера и сериала о Гарри Поттере. Виртуозная органистка Мария Блажевич пригласит зрителей на сеанс магии и волшебства органной музыки. Её искусство сродни заклинанию, где из под руки опытного демиурга выходит нечто необычное и прекрасное, проникающее в умы и задевающее струны чувств. На один вечер Большой органный зал превратится в некое подобие Хогвартса – школы магии и волшебства, известной всем, от мала до велика, благодаря истории о Гарри Поттере. Зрителей ожидает разнообразие волшебных, фэнтезийных сюжетов, где, как в любой хорошей книге подобного жанра, есть чему посмеяться, удивиться и испугаться.