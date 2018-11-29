29 ноября 2018 15:54 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:10 | 29 ноября
В ближайшие выходные состоятся бесплатные автобусные экскурсии «Утраченные храмы Саратова»
13:18 | 29 ноября
Сельским дошкольникам Саратовской области переданы шедевры мировой живописи
12:23 | 29 ноября
В рамках XXYII Саратовского органного фестиваля состоится концерт Марии Блажевич
11:38 | 29 ноября
Саратов от снега очищают более 120 единиц спецтехники
10:41 | 29 ноября
Вячеслав Моше Кантор представил руководству Австрии рекомендации по борьбе с антисемитизмом
10:00 | 29 ноября
В Саратове состоялись съемки полнометражного художественного фильма о военных летчиках
09:17 | 29 ноября
Более 27 тысяч саратовцев обратились в ПФР в режиме он-лайн
18:00 | 28 ноября
В Римско-католическом приходе Маркса установлен духовой орган
17:03 | 28 ноября
Пострадавшие на производстве саратовцы получили ключи от новых автомобилей
16:01 | 28 ноября
Зафиксировано снижение объема предложений в клубных новостройках Москвы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В рамках XXYII Саратовского органного фестиваля состоится концерт Марии Блажевич

Новости
В рамках XXYII Саратовского органного фестиваля состоится концерт Марии Блажевич

С 11 по 14 января 2019 года по приглашению оргкомитета XXYII Саратовского органного фестиваля в городе пройдет серия встреч, мастер-классов и концертов участием виртуозного мультиинструменталиста, лауреата 7 международных конкурсов Марии БЛАЖЕВИЧ (орган, клавесин, фортепиано).

13 января в 17.30в рамках 27-го Международного органного фестиваля состоится праздничный новогодний вечер «МИР ФЭНТЕЗИ ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».Исполнителями выступят виртуозный мультиинструменталист, лауреат 7 международных конкурсов Мария БЛАЖЕВИЧ (орган, клавесин, фортепиано)и концертные детские хоры. Зрители услышат редко звучащую у нас на фестивале соборную рождественскую музыку Баха, Франка, Гаде для органа соло и в ансамбле с концертными детскими хорами при свечах. Прозвучит новогодняя музыка П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик», обработки из популярной рок-оперы «Призрак оперы» Уэббера и сериала о Гарри Поттере. Виртуозная органистка Мария Блажевич пригласит зрителей на сеанс магии и волшебства органной музыки. Её искусство сродни заклинанию, где из под руки опытного демиурга выходит нечто необычное и прекрасное, проникающее в умы и задевающее струны чувств. На один вечер Большой органный зал превратится в некое подобие Хогвартса – школы магии и волшебства, известной всем, от мала до велика, благодаря истории о Гарри Поттере. Зрителей ожидает разнообразие волшебных, фэнтезийных сюжетов, где, как в любой хорошей книге подобного жанра, есть чему посмеяться, удивиться и испугаться.