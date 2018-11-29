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В Саратове состоялись съемки полнометражного художественного фильма о военных летчиках

Новости
В Саратове состоялись съемки полнометражного художественного фильма о военных летчиках

В Музее боевой и трудовой славы на Соколовой горе творческая группа Студии «28 Панфиловцев» из Санкт-Петербурга провела съемки полнометражного художественного фильма о летчиках периода Великой Отечественной войны.

Режиссеры будущего фильма Андрей Шальопа и Ким Дружинин – авторы исторического художественного фильма о легендарном подвиге советских бойцов при обороне Москвы «Двадцать восемь панфиловцев», вышедшем на экраны в ноябре 2016 года. Объектом съемок стал легендарный истребитель, центральный экспонат музея боевой славы – самолет Як-1б.

Художественный фильм о советских летчиках планируется к показу в 2020 году.