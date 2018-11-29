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09:17 | 29 ноября
Более 27 тысяч саратовцев обратились в ПФР в режиме он-лайн
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Более 27 тысяч саратовцев обратились в ПФР в режиме он-лайн

Новости
Более 27 тысяч саратовцев обратились в ПФР в режиме он-лайн

Свыше 27 тысяч обращений от граждан по вопросам регистрации и подтверждения учетной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) поступило с начала года в центры обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации, расположенные в каждой клиентской службе ПФР.

Регистрация на ЕПГУ дает возможность гражданину получать услуги, в том числе и Пенсионного фонда, удаленно. Более 60 электронных услуг объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Воспользоваться ими можно через Личный кабинет гражданина.

Среди востребованных услуг - предоставление сведений о размере стажа и количестве пенсионных баллов, сумме страховых взносов, поступивших на пенсию от работодателей, размере пенсионных накоплений; подача электронного заявления о назначении, перерасчете и доставке пенсий, о предоставлении (отказе) набора социальных услуг, а также заявления на материнский сертификат и распоряжение его средствами.

В Личном кабинете гражданина также доступны электронные сервисы, не требующие регистрации на портале госуслуг. С их помощью можно записаться на прием к специалисту, предварительно заказать документы и справки ПФР, найти клиентскую службу.

Электронные сервисы ПФР постоянно пополняются новыми разделами, что позволяет экономить время и получать государственные услуги Пенсионного фонда дистанционно, не выходя из дома.