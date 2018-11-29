Более 27 тысяч саратовцев обратились в ПФР в режиме он-лайн

просмотров: 75

Регистрация на ЕПГУ дает возможность гражданину получать услуги, в том числе и Пенсионного фонда, удаленно. Более 60 электронных услуг объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Воспользоваться ими можно через Личный кабинет гражданина.Среди востребованных услуг - предоставление сведений о размере стажа и количестве пенсионных баллов, сумме страховых взносов, поступивших на пенсию от работодателей, размере пенсионных накоплений; подача электронного заявления о назначении, перерасчете и доставке пенсий, о предоставлении (отказе) набора социальных услуг, а также заявления на материнский сертификат и распоряжение его средствами.В Личном кабинете гражданина также доступны электронные сервисы, не требующие регистрации на портале госуслуг. С их помощью можно записаться на прием к специалисту, предварительно заказать документы и справки ПФР, найти клиентскую службу.Электронные сервисы ПФР постоянно пополняются новыми разделами, что позволяет экономить время и получать государственные услуги Пенсионного фонда дистанционно, не выходя из дома.