В Римско-католическом приходе Маркса установлен духовой орган

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По информации министерства по делам территориальных образований области, всего по стране таких инструментов насчитывается около 150. Орган в Марксе имеет 23 регистра, 1550 труб и он входит в десятку крупнейших инструментов в ПФО.- Появление этого инструмента в храме в Марксе – это событие значимое для всего Поволжья. Оно еще раз подчеркивает, что Россия и Саратовская область – это территория, где с вниманием и уважением относятся ко всем конфессиям. Кроме того, орган значительно повысит и туристическую привлекательность Марксовского района, - прокомментировал министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин.Сообщается, что в приходе уже прошел концерт органной музыки. В нем принял участие музыкант из Казани. Планируется, что такие концерты станут в Марксе регулярными.