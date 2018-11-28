Зафиксировано снижение объема предложений в клубных новостройках Москвы

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В клубных домах комфорт-класса начались продажи только в двух проектах за последние 12 месяцев, при этом в целом по рынку Москвы в этом сегменте более чем в 30 проектах начались продажи за это же время. Наряду с возросшим покупательским спросом, обозначенная ситуация стала причиной снижения объемов предложения вместе с увеличением покупательского спроса. В текущем году в рассматриваемых новостройках столицы было приобретено более 600 квартир согласно 214-ФЗ.Компания «Лидер Инвест» является владельцем крупного портфеля клубных домов комфорт-класса. Под общим брендом «Счастье» продажи сегодня ведутся в 11 новостройках девелопера. Специалисты и здесь отметили снижение объемов предложения, причем уже на 51%. А это естественно привело к повышению стоимости жилья в клубных домах комфорт-класса – в среднем на 6%.