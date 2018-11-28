Пострадавшие на производстве саратовцы получили ключи от новых автомобилей

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Церемония вручения новых автомобилей прошла сегодня на площадке Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. В мероприятии принял участие губернатор Валерий Радаев. Глава Саратовского отделения Фонда Вадим Дубривный вручил ключи 16 гражданам, каждый из которых получил автомашину повторно.- В Саратовской области заявления жителей, имеющих право на приобретение спецавтомобилей, исполняются на 100 процентов, - отметил глава региона. - Уже в следующем году число выданных машин превысит 400 единиц.По информации пресс-службы губернатора, с 2000 года Саратовским региональным отделением Фонда социального страхования выдан 391 автомобиль. В текущем году планируется выдать 24 автомашины. До 2008 года гражданам, получившим травмы на производстве, предоставлялись автомобили марки «Ока», затем «Жигули» пятой и седьмой модели. С 2013 года выдаются автомобили «LADA GRANTA»."Автомобили с механической и автоматической трансмиссиями оснащены ручным управлением, переоборудованы под каждого будущего владельца, с учетом специфики его травмы. Ежеквартально владельцам авто выплачивается компенсация за приобретение горюче-смазочных материалов. Также предусмотрена компенсация капитального ремонта автомобиля за счет средств Фонда социального страхования РФ, один раз за семь лет эксплуатации. Через семь лет гражданин имеет право на получение нового специализированного автомобиля", - сообщили в пресс-службе.